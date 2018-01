Air France-KLM : reprise d'Alitalia avec easyJet ?

11/01/2018 | 09:45

La rumeur Alitalia est de retour ! Selon le quotidien italien Il Sole 24 Ore, la compagnie aérienne italienne en difficulté financière susciterait un nouveau projet de reprise de la part d'un consortium formé par Air France-KLM et easyJet, la compagnie 'low cost' britannique.



L'action Air France-KLM perd plus de 3% ce matin à la Bourse de Paris.



Jusqu'alors, rappelle le journal, c'est Lufthansa qui semblait tenir la corde pour reprendre Alitalia, mais les conditions posées par la compagnie allemande ne satisferaient par l'Etat italien.



Reste que le projet Air France-KLM/easyJet serait, pour l'instant, à prendre au conditionnel : la participation de la compagnie franco-néerlandaise pourrait dépendre d'un accord avec son partenaire américain Delta Airlines. Il faudrait donc attendre la fin du mois avant que cet éventuel projet ne devienne définitif.





