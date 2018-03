Air France-KLM : un intérêt possible pour Air India

12/03/2018 | 14:37

Alors qu'IndiGo, la plus importante compagnie indienne, est pour l'heure la seule à s'être montrée officiellement intéressée, la presse indienne fait état d'un intérêt conjoint d'Air France-KLM, de Delta et de Jet Airways, réunis en consortium, pour le rachat d'Air India.



La compagnie nationale, qui n'a eu de cesse de perdre des parts de marché avec l'émergence de nouveaux acteurs privés, est actuellement confrontée à une perte comprise entre 7 et 8 milliards de dollars selon les sources. Le gouvernement souhaite par ailleurs s'en désengager.



Air France-KLM, qui n'a pas réagi à ces assertions, a scellé une alliance il y a plusieurs mois avec Delta et Jet Airlines. Mettre la main sur Air India, qui compte 118 avions, permettrait au trio de renforcer substantiellement sa flotte.





