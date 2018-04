Air France : des nouvelles offres sur Alitalia ?

11/04/2018 | 10:41

Air France-KLM et EasyJet se seraient associés avec Cerberus Capial Management pour proposer une offre commune sur Alitalia indique Bloomberg.



La compagnie française aurait démenti son intérêt pour Alitalia alors que EasyJet serait intéressé par une offre dans le cadre d'un Alitalia restructuré rapport Aurel BGC dans son étude du jour. EasyJet souhaiterait également faire une offre dans le cadre d'un consortium avec des membres qui n'ont pas dévoilé.



Rappelons que Lufthansa a admis également un intérêt pour Alitalia. Le transporteur allemand n'a pas l'intention de formuler une offre globale et vise spécifiquement des vols européens et domestiques.



Lufthansa pourrait participer ainsi à la reconstruction d'Alitalia, en difficulté depuis de nombreuses années et que le gouvernement italien tient actuellement à bout de bras.



Avancé par le Corriere della Sera, le chiffre de 500 millions d'euros investis pour reprendre des appareils, des créneaux et une partie du personnel navigant de la compagnie transalpine n'a toutefois pas été confirmé par Lufthansa.



Reste maintenant à connaître la position de Rome...



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.