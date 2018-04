Air France : lance une consultation auprès des salariés

Merci M. le président d'Air France !



Comme dans certaines entreprises, les syndicats prennent en otages ceux pour lesquels ils sont les représentants, les salariés.



La concertation ? elle s'arrête à leur niveau.



Et l'on s'étonne que de moins en moins de salariés soient syndicalisés. C'est normal.



Aujourd'hui, le décalage entre le discours des syndicalistes et la réalité économique est tel qu'il en devient indécent et à tel point qu'ils en trouvent de moins en moins d'adhérents.



Les conséquences économiques, au delà d'Air France, sont énormes.



Mais en ont-ils conscience ? Et surtout veulent-ils ?



On dirait que non.