Air France : le bras de fer salarial se durcit, nouvelles grèves les 3 et 7 avril

[Ajout: Unac]

PARIS (AFP) --Le bras de fer sur les salaires se durcit à Air France avec un nouvel appel à la grève lancé lundi par onze syndicats de tous métiers, pour les 3 et 7 avril, en plus de l'arrêt de travail prévu vendredi.

L'annonce intervient à la veille d'une négociation entre les dirigeants de la compagnie et les syndicats représentatifs chez les pilotes, en vue de parvenir à un accord "gagnant-gagnant", selon les termes de la direction.

"Nous allons durcir le rythme des mouvements" face à une direction qui, "en n'apportant aucune réponse concrète" aux revendications exprimées les 22 février et 23 mars, "campe sur ses positions et cherche la division", indiquent dans un communiqué les organisations de pilotes (SNPL, Spaf, Alter), d'hôtesses et stewards (SNPNC, Unsa-PNC, CFTC, SNGAF) et de personnels au sol (CGT, FO et SUD).

Cette intersyndicale réclame toujours "une augmentation générale de 6% des grilles de salaire afin de rattraper l'inflation" accumulée depuis 2011, date de la dernière augmentation générale, disent ces syndicats.

Sans être membre de l'intersyndicale, l'Unac (représentatif parmi les hôtesses et stewards) appelle également à la grève les 3 et 7 avril, a indiqué sa présidente Flore Arrighi à l'AFP.

Sollicitée lundi après-midi, la direction d'Air France n'avait pas réagi dans l'immédiat à l'annonce de ces nouvelles grèves.

Pour 2018, la direction a décidé d'appliquer unilatéralement une augmentation générale de 1%, en deux temps, couplée à une enveloppe d'augmentations individuelles (primes, promotions, ancienneté...) de 1,4% pour les seuls personnels au sol.

Les syndicats jugent ces mesures insuffisantes au regard des résultats de l'entreprise et des efforts fournis dans le passé.

La grève du 23 mars a été suivie par 18% des salariés et a conduit à l'annulation d'un quart des vols, selon les chiffres de la direction.

L'intersyndicale conteste ces données et évoque, dans son communiqué lundi, "plus de 56% des vols impactés au départ des bases". Elle évoque 42% et 59% de vols "annulés ou affrétés" respectivement sur long-courrier et moyen-courrier.

Un rassemblement est prévu vendredi à 10H00 non loin du siège d'Air France à Roissy.

La grève du 3 avril coïncidera avec le début d'un long mouvement social annoncé à la SNCF. Les syndicats CGT, Unsa et CFDT du groupe public ferroviaire lanceront ce jour-là une grève par épisodes de deux jours d'arrêt de travail sur cinq jusqu'au 28 juin. SUD-Rail lancera lui une grève illimitée, reconductible par 24 heures.

Agefi-Dow Jones The financial newswires