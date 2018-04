Air France : les prévisions de trafic pour demain

17/04/2018 | 12:09

Air France ne sera de nouveau pas en mesure d'assurer demain un service intégral pour ses clients. La compagnie a indiqué ce mardi prévoir d'assurer 70% de son programme de vols.



Elle table sur le maintien de 70 % de ses vols long-courriers, de 55 % de ses vols moyen-courriers au départ et vers Paris-Charles de Gaulle, et de 80 % de ses vols court-courriers, Paris-Orly et province.



Comme de coutume, la compagnie conseille à ses clients ayant réservé un vol pour cette journée de mardi de reporter leur voyage.



Le programme de vols pour aujourd'hui se déroule conformément aux prévisions. 'Air France regrette cette situation et met tout en oeuvre pour limiter les désagréments que cette grève pourrait occasionner à ses clients' indique la compagnie.



