PARIS (awp/afp) - Les syndicats d'Air France à l'origine du mouvement de grève depuis deux mois et demi estiment que leur "légitimité" est renforcée après le rejet par les salariés du projet d'accord salarial, qui a abouti vendredi à la démisison du président Janaillac.

- Philippe Evain, président du SNPL Air France, syndicat de pilotes majoritaire (à l'AFP): "ce qui nous réjouit, c'est d'avoir la confirmation que les syndicats représentent toujours les salariés. On a essayé de mettre en doute cette constante, elle s'avère fausse". Sur la démission de Jean-Marc Janaillac: "nous, on n'a jamais demandé son départ, on pense qu'il devrait reconsidérer la question, apaiser l'entreprise, faire un geste pour les salariés susceptible de les remettre tous au travail". "L'erreur de Jean-Marc Janaillac a été de faire confiance à Gilles Gateau, son DRH".

- Christophe Campestre, porte-parole du Spaf, deuxième syndicat de pilotes à Air France (à l'AFP): "c'est une grosse satisfaction même si nous ne validions pas le procédé. Cela nous redonne de la légitimité, à l'inverse du but recherché par la direction".

- Marc Saladin, secrétaire général de l'Unsa-Aérien Air France (à l'AFP): "le résultat est quand même énorme, sans appel. Cela veut dire que les syndicats qui se sont positionnés contre l'accord salarial en revendiquant un retour à bonne fortune ne se trompent pas (...) L'entreprise n'a pas fait confiance aux syndicats". Au-delà de la question salariale, "on dénonce aussi depuis des années le mal-être" des salariés "au quotidien". Il y a "toujours plus d'efforts" demandés même "quand la situation s'améliore", "ça suffit". Le départ de M. Janaillac "ne va pas résorber le climat social. Il va rester très dégradé, c'est une situation déplorable".

- Jérôme Beaurain, représentant de Sud-Aérien (à l'AFP): "tout le monde s'est senti concerné (par le vote, NDLR). Les salariés n'ont pas été dupes. Le +système Gateau+ s'écroule complètement". Quant à Jean-Marc Janaillac, "nous, on ne demande pas sa démission".

- Le syndicat CGT Air France (sur Twitter): "malgré les énormes moyens déployés par la direction d'#AIRFRANCE #airfrancestrike pour obtenir un oui à sa consultation, les salariés ont démontré qu'ils étaient bel et bien représentés par les syndicats engagés dans l'intersyndicale!".

- Le SNPNC, syndicat d'hôtesses et stewards affilié à FO (sur Twitter): "Le NON l'emporte à 55,44% ! 80,33% des salariés se sont exprimés. La direction d'#airfrance doit prendre acte du choix des salariés et accéder à nos demandes". La "légitimité" de l'intersyndicale est "confortée", a de son côté réagi le syndicat FO Air France sur Twitter.

- La CFDT, syndicat qui n'appelle pas à la grève (communiqué): le départ du PDG "augure d'une période trouble pour notre Compagnie et d'une grave crise de gouvernance dont Air France n'a pas les moyens, eu égard à l'environnement économique et concurrentiel dans lequel évolue Air France. La CFDT entend l'avis exprimé par une majorité de salariés et ne signera donc pas l'accord salarial pluriannuel proposé".

sp-jta/db/cj