Air France : pas de nouveau préavis déposé par les syndicats

Réunis ce mardi, les syndicats d'Air France ont publié en milieu de journée une 'lettre ouverte à la direction', via le réseau social Twitter. Dans celle-ci, ils demandent aux responsables de l'entreprise de renouer le dialogue et... ne déposent pas de nouveau préavis de grève.



S'ils indiquent bien que 'le conflit est toujours en cours' et que 'la balle est maintenant dans le camp de la direction', c'est la première fois qu'une réunion de l'intersyndicale s'achève sans nouveau préavis de grève.



Est-ce la fin de 10 semaines (dont 15 journées de grève) d'un conflit marqué par le rejet de la proposition d'accord salarial formulée par la direction, par la démission de Jean-Marc Janaillac, par une chute inexorable de l'action en Bourse et par un résultat d'exploitation de -118 millions d'euros au titre du premier trimestre 2018 ?



Rien ne permet encore de l'affirmer, même si le taux de grévistes (14 % chez les pilotes et 2,9 % chez les personnels au sol) n'avait pas encore été aussi faible. On semble en tout cas n'avoir jamais été aussi proche d'un essoufflement du conflit.



'La direction doit maintenant entendre les revendications d'une majorité de salariés. L'intersyndicale demande à la direction de revenir dans les prochains jours à la table des négociations', concluent en tout cas les syndicats.





