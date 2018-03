Air France : prévisions de trafic pour demain

22/03/2018 | 15:01

Le groupe annonce ses prévisions de trafic pour la journée du vendredi 23 mars 2018. Air France prévoit d'assurer 75 % de son programme de vols : 70 % de ses vols long-courriers ; 70 % de ses vols moyen-courriers au départ et vers Paris-Charles de Gaulle ; 80 % de ses vols court-courriers, Paris-Orly et province.



Compte tenu d'un taux de grévistes sur les salariés engagés et soumis à la loi Diard pour la journée du 23 mars 2018 estimé à : 35 % des pilotes ; 31 % des personnels navigants commerciaux ; 29 % des personnels au sol.

Le programme de vols est mis à jour 24 heures à l'avance. Des perturbations et des retards ne sont pas à exclure.



La compagnie conseille à ses clients ayant réservé un vol pour cette journée du 23 mars de reporter leur voyage ou modifier leur billet sans frais.



Près de 200.000 messages ont été envoyés depuis le 19 mars pour informer individuellement et en temps réel les clients devant voyager lors de cette journée.



