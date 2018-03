Air France : rejoint la joint-venture KLM - Kenya Airways

26/03/2018 | 09:12

Air France annonce avoir rejoint la joint-venture KLM - Kenya Airways. La compagnie fait désormais partie de l'accord de joint-venture déjà existante depuis 1995 entre KLM Royal Dutch Airlines et Kenya Airways -membre SkyTeam- ce qui permet de renforcer l'offre du groupe en Afrique de l'Est.



Les clients d'Air France, de KLM et de Kenya Airways pourront réserver des vols effectués en partage de codes par l'une des trois compagnies sur les liaisons aller/retour entre Paris-Nairobi et Amsterdam-Nairobi. Les voyageurs bénéficieront ainsi de 24 vols quotidiens entre les hubs de Paris-Charles de Gaulle, Amsterdam-Schiphol et Nairobi.



' Grâce à ce nouvel accord, les clients profiteront d'une expérience de voyage harmonisée entre l'Europe et l'Afrique de l'Est à travers trois hubs et de connectivités améliorées vers 26 destinations au-delà de Nairobi ' indique le groupe.



Par ailleurs, le 25 mars 2018, Air France a inauguré sa nouvelle liaison reliant Paris-Charles de Gaulle à Nairobi (Kenya). La compagnie desservira la capitale kenyane avec 3 vols hebdomadaires effectués en Boeing 787, dotés des dernières cabines de voyage long-courrier.



