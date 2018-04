BOURSE: Le CAC 40 se replie dans le calme après les indices PMI

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de Paris se replie mardi après la publication d'indices d'activité sans surprise dans la zone euro, tandis que la chute des valeurs technologiques et la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine continuent à occuper l'esprit des investisseurs. Vers 12h30, l'indice CAC 40 cède 0,4% à 5.147,79 points et le SBF 120 recule de 0,5% à 4.127,54 points.

Le secteur manufacturier de la zone euro a connu en mars son plus faible taux d'expansion depuis huit mois, a indiqué mardi Markit Economics, confirmant sa précédente estimation. Aux Etats-Unis, Wall Street a plongé lundi en raison des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine et sous le poids, une nouvelle fois, des valeurs technologiques. Ce repli fait plier Soitec, qui chute de 3,6% à 2,15 euros.

Air France KLM lâche pour sa part 3,8% à 8,66 euros alors que les principaux syndicats de la compagnie appellent à la grève aujourd'hui et le 7 avril.

Casino a annoncé qu'il négociait un partenariat avec Auchan retail sur les achats alimentaires et non alimentaires, après avoir mis fin à son accord avec Intermarché. Le titre cède 2,4% à 38,84 euros. Son concurrent Carrefour résiste mieux (-0,4% à 16,79 euros). Le principal actionnaire du groupe, Abilio dos Santos Diniz, a réaffirmé son soutien à la stratégie de la direction et son intention de renforcer sa participation, mais n'envisage par de lancer une offre de rachat.

Sodexo abandonne 5,3% à 77,54 euros. Plusieurs analystes ont abaissé leur recommandation après l'avertissement sur résultats lancé par le groupe de services aux entreprises la semaine dernière. (fschott@agefi.fr) ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire