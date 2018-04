PARIS (awp/afp) - Air France prévoit d'assurer 75% de ses vols lundi, a annoncé la compagnie aérienne, dont les salariés sont appelés à une dixième journée de grève en deux mois pour les salaires.

La proportion de vols maintenus sera de 65% pour les long et moyen-courriers à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle et de 85% pour les court-courriers à Paris-Orly et en province, précise Air France dans un communiqué.

