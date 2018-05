PARIS (awp/afp) - Pascal Pavageau, nouveau secrétaire général de Force ouvrière, a qualifié d'"aberration" l'attitude d'Air France, qui "a refusé la table de négociation" et "contourné les organisations salariales", vendredi après l'annonce du rejet par les salariés de l'accord salarial.

Pour lui, le résultat de la consultation "n'est pas un coup de théâtre". "La direction aurait dû nous écouter et négocier (...) avec les syndicats qui représentent des salariés", a-t-il dit sur BFMTV. "On n'en serait pas là", a-t-il estimé, évoquant un "gâchis".

"On a refusé aux syndicats la table de négociation, on a contourné les organisations syndicales" et "au bout du bout, on se retrouve dans une situation aberrante".

"Nous sommes face à un refus de négocier, c'est une aberration en termes de méthode", selon Pascal Pavageau qui a appelé à négocier "une juste répartition de la richesse produite".

Le PDG d'Air France-KLM, Jean-Marc Janaillac, a démissionné vendredi après le rejet par les salariés du projet d'accord salarial mis sur la table pour sortir du conflit qui mine la compagnie tricolore depuis deux mois et demi.

La consultation a mobilisé 80,33% des salariés de la compagnie, qui ont dit non à 55,44% au projet de la direction.

db/cj