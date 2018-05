Air France-KLM : Credit suisse sabre son objectif de moitié

11/05/2018 | 12:05

Tout en maintenant sa position neutre sur le dossier Air France-KLM, Credit suisse divise par près de deux son objectif de cours sur la valeur après l'annonce du départ du patron, Jean-Marc Janaillac. De 14,92 euros, la cible est ramenée à 7,61 euros.



Les analystes tirent les conséquences du départ du patron de la compagnie aérienne française après le référendum interne qui a désavoué ses propositions. 'Les choses peuvent changer rapidement chez Air France', grince une note de recherche : dernièrement, la compagnie connaissait une 'amélioration structurelle' 'et semblait prête à reprendre le versement du dividende'. C'est maintenant terminé, les conflits sociaux internes étant de retour.



Les grèves survenues entre février et avril devraient coûter 300 millions d'euros, Credit suisse s'attendant à 'au moins 100 millions d'euros supplémentaires' pour le mois de mai.



Le départ de M. Janaillac est considéré comme 'un coup dur' en ce qu'il 'écorne la confiance que nous avions dans la capacité de la société à se restructurer davantage'. Credit suisse souligne aussi que c'est la deuxième fois en deux ans que le patron d'Air France-KLM démissionne face aux résistances du personnel.



Enfin, les spécialistes intègrent le coût des grèves et les hausses de prix du carburant à leurs prévisions. Ce qui fait chuter de 43% leur projection de résultat d'exploitation pour 2018 à 927 millions d'euros, et donc l'objectif de cours.





