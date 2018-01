Air France-KLM : Morgan Stanley n'est plus à 'surpondérer'

19/01/2018 | 13:52

Morgan Stanley dégrade sa recommandation sur Air France-KLM de 'surpondérer' à 'pondérer en ligne' et ramène son objectif de cours de 18,35 à 14 euros, dans le cadre d'une note sur les acteurs européens du transport aérien.



'Des prix du pétrole élevés et des pressions de capacités variées changent le paysage de la dynamique de profits pour les compagnies aériennes européennes en 2018 par rapport à 2017', estime l'intermédiaire financier.



Morgan Stanley affiche une préférence pour les compagnies à bas coûts, avec des conseils 'surpondérer' sur easyJet et Ryanair, et maintient ses positions 'pondérer en ligne' sur International Airlines Group et Lufthansa.



