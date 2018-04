AIR LIQUIDE : Jefferies reste à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Jefferies a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 130 euros sur Air Liquide. Les tendances du premier trimestre sont meilleures que prévu, observe le broker qui cite une accélération de la croissance comparable et des prix plus élevés dans l'industriel marchand. Le bureau estime que le rebond du carnet de commandes devrait se confirmer cet été, tandis que la consolidation de son activité gaz devrait constituer une bonne surprise et permettre au groupe d'accélérer sa croissance en 2019-2020.