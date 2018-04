AIR LIQUIDE : acquiert la start-up EOVE dans le domaine de la ventilation

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Air Liquide a acquis la start-up EOVE, société française de conception et de fabrication de ventilateurs destinés à la prise en charge à domicile de patients souffrant d’insuffisances respiratoires chroniques. Cette opération s’inscrit dans le cadre du développement de l’activité santé à domicile du groupe. La start-up EOVE a développé une solution innovante : un ventilateur portable connecté qui prend en compte les besoins de mobilité des patients et facilite la pratique des médecins.Déjà présente en France, en Italie, en Allemagne, en Corée du Sud et au Canada, cette offre est destinée aux patients souffrant de maladies neuromusculaires nécessitant une ventilation en continu. EOVE a réalisé un chiffre d'affaires de près de 5 millions d'euros en 2017.L'acquisition d'EOVE permet à Air Liquide de renforcer son expertise dans la ventilation à domicile des insuffisances respiratoires chroniques à travers un savoir-faire technologique de pointe et une équipe dédiée à l'innovation spécialisée sur le segment de la ventilation support de vie. Ceci permettra également à EOVE d'accélérer son développement à l'international.