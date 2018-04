AIR LIQUIDE : croissance organique de 6% au premier trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le chiffre d’affaires d'Air Liquide au premier trimestre 2018 s’est élevé à 5,010 milliards d’euros, soit une progression de 6% en données comparables. Il a baissé de 3,2% en données brutes. Les activités Gaz & Services, Ingénierie & Construction et Marchés Globaux & Technologies ont contribué à cette croissance dans un environnement économique plus favorable. Ce dernier impacte positivement à la fois la base de l’activité Gaz & Services du Groupe et l’activité de nos clients dont les projets sont plus nombreux.Le chiffre d'affaires Gaz & Services s'est établi à 4,831 milliards d'euros pour les trois premiers mois de l'année, en hausse de 5% en données comparables. Il est en repli de -4,3 % en variation publiée par rapport à la même période en 2017 en raison principalement de l'effet de change négatif et d'un effet de périmètre." La croissance comparable du chiffre d'affaires sur les trois premiers mois de l'année est très solide. Elle s'est accélérée par rapport aux trimestres précédents dans une conjoncture économique plus favorable. Le niveau d'activité en termes de nouveaux projets chez nos clients est également plus soutenu ", a commenté le PDG, Benoît Potier.Avant d'ajouter : " L'ensemble de nos activités a su tirer parti de cet environnement. On note plus particulièrement la progression de la Grande Industrie, portée par une demande plus forte en Europe ainsi que par des démarrages et montées en puissance de nouvelles unités, et la croissance soutenue de l'Industriel Marchand ".Le groupe poursuit ses efforts de compétitivité et a généré 79 millions d'euros de gains d'efficacité opérationnelle. Les synergies de coûts et de ventes liées à l'acquisition d'Airgas se sont également poursuivies pour atteindre un montant cumulé depuis l'acquisition de 237 millions de dollars américains." Ainsi, dans un environnement comparable, Air Liquide est confiant dans sa capacité à réaliser en 2018 une croissance du résultat net, calculée à change constant et hors éléments exceptionnels1 de 2017, " a déclaré Benoît Potier, Président-Directeur Général du groupe Air Liquide.