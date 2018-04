AIR LIQUIDE : pénalisé par la vigueur de l'euro

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Air Liquide abandonne 1,4% à 104,5 euros malgré un début d'année solide. Les investisseurs sont tentés par des prises de bénéfices sur un titre qui enregistrait hier soir un gain de 5% depuis six séances. Par ailleurs, les opérateurs s'inquiètent de l'impact négatif de la vigueur de l'euro sur les comptes du groupe. Si le chiffre d'affaires a progressé au premier trimestre de 6% en organique à 5,01 milliards d'euros, il accuse un repli de 3,2% en données butes.Le chiffre d'affaires Gaz & Services, la principale branche du groupe, s'est établi à 4,831 milliards d'euros, en hausse de 5% en données comparables. Il est en repli de 4,3 % en variation publiée par rapport à la même période en 2017 en raison principalement de l'effet de change négatif." La croissance comparable du chiffre d'affaires sur les trois premiers mois de l'année est très solide. Elle s'est accélérée par rapport aux trimestres précédents dans une conjoncture économique plus favorable. Le niveau d'activité en termes de nouveaux projets chez nos clients est également plus soutenu ", a commenté le PDG, Benoît Potier.Avant d'ajouter : " L'ensemble de nos activités a su tirer parti de cet environnement. On note plus particulièrement la progression de la Grande Industrie, portée par une demande plus forte en Europe ainsi que par des démarrages et montées en puissance de nouvelles unités, et la croissance soutenue de l'Industriel Marchand ".Le groupe poursuit ses efforts de compétitivité et a généré 79 millions d'euros de gains d'efficacité opérationnelle. Les synergies de coûts et de ventes liées à l'acquisition d'Airgas se sont également poursuivies pour atteindre un montant cumulé depuis l'acquisition de 237 millions de dollars.Ainsi, dans un environnement comparable, Air Liquide est confiant dans sa capacité à réaliser en 2018 une croissance du résultat net, calculée à change constant et hors éléments exceptionnels de 2017.Jefferies a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 130 euros sur Air Liquide. Les tendances du premier trimestre sont meilleures que prévu, observe le broker qui salue une accélération de la croissance à données comparables.