AIR LIQUIDE : revendique une année 2017 record en Asie

Air Liquide tire un bilan très positif de son année 2017 en Asie pour son activité Electronique. Le groupe a signé plusieurs contrats à long terme avec des fabricants de composants électroniques de premier plan en Chine, au Japon et à Singapour. Air Liquide va investir plus de 150 millions d’euros pour fournir des gaz vecteurs ultra purs aux nouvelles fabs de ses clients. Ces dernières sont dédiées à la production de circuits intégrés, de mémoires, de capteurs d’imageries et d’écrans plats destinés aux appareils électroniques et mobiles grand public.Les gaz vecteurs tels que l'azote ultra pur sont essentiels à l'industrie de pointe des semi-conducteurs. Ces gaz sont directement utilisés dans les procédés de production des puces et des écrans, et pour garantir une atmosphère d'une propreté extrême afin de protéger les outils de fabrication. Air Liquide va investir dans la construction de systèmes haute performance de production sur site d'azote ultra pur, représentant une capacité totale de 170 000 Nm³/h.Par ailleurs, la demande en matériaux avancés fournis par Air Liquide a continué de croître dans la région Asie-Pacifique, notamment en Chine, en Corée du Sud et au Japon. Les matériaux avancés sont utilisés dans les premières couches des nano-transistors au coeur des processeurs et des mémoires présents dans les appareils mobiles et électroniques grand public.Les évolutions technologiques liées à l'intelligence artificielle, aux appareils mobiles et connectés, au Big Data ou encore aux véhicules électriques et autonomes génèrent aujourd'hui une forte demande en puces, capteurs et écrans haute résolution. Air Liquide accompagne les clients qui fabriquent des mémoires de pointe offrant un accès plus rapide aux données ou encore destinées aux smartphones de dernière génération.