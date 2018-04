AIR LIQUIDE : sa fondation élargit son engagement

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Depuis sa création en 2008 la Fondation Air Liquide soutient la recherche dans les domaines de l'Environnement et de la Santé et contribue au développement local dans les pays où le groupe est présent. La Fondation Air Liquide s'engage aujourd'hui pour 5 nouvelles années avec un budget porté à 5 millions d'euros pour la période. La mission Environnement s'élargit à l'amélioration de la qualité de l'air. De plus, les missions de la Fondation s'enrichissent d'un nouveau domaine avec l'éducation scientifique.Son conseil d'administration accueille par ailleurs une nouvelle personnalité qualifiée, le Docteur Sophie Szopa, spécialiste en chimie atmosphérique au Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement de Paris.