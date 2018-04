Air Liquide : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Air Liquide et Covestro, leader mondial dans la fabrication de matériaux polymères high-tech, ont récemment signé un nouveau contrat à long terme pour la fourniture d'hydrogène au site de production de Covestro situé dans la zone portuaire d'Anvers. Air Liquide va investir 80 millions d'euros dans la construction d'une unité de production d'hydrogène de nouvelle génération. Cette usine de pointe sera dotée d'une nouvelle technologie propriétaire Air Liquide qui améliore l'efficacité énergétique et l'impact environnemental global du processus de production.L'hydrogène produit permettra également à Air Liquide d'alimenter les clients de ce bassin industriel en Europe.Air Liquide va donc concevoir, construire et exploiter une unité de production d'hydrogène de nouvelle génération - SMR-X - produisant de l'hydrogène avec une efficacité énergétique accrue et une empreinte carbone réduite. La consommation globale de gaz naturel pour produire de l'hydrogène ainsi que les émissions de CO2 seront réduites d'environ 5 % par rapport à un SMR classique. Parallèlement, une partie du CO2 généré lors du processus de production sera capté par Covestro et utilisé comme matière première dans son processus de production. Ce modèle de capture et de valorisation du CO2 s'inscrit dans un schéma d'économie circulaire.Cette nouvelle unité SMR-X, dont la mise en service est prévue en 2020, offrira des performances optimales en termes d'efficacité énergétique, de sécurité et de fiabilité. Cette unité accompagnera également le développement du site de production de Covestro au Benelux et renforcera le réseau existant de fourniture d'hydrogène d'Air Liquide dans le bassin industriel d'Anvers.