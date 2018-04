Air Liquide : hausse de 6% du CA trimestriel en comparable

25/04/2018 | 08:38

Air Liquide affiche un chiffre d'affaires du premier trimestre 2018 de 5.010 millions d'euros, en retrait de 3,2% en variation publiée en raison d'un fort effet de change négatif, mais en progression de 6% en données comparables.



Les activités gaz & services, ingénierie & construction et marchés globaux & technologies contribuent à cette croissance dynamique dans un environnement économique plus favorable. Par ailleurs, toutes les géographies progressent, notamment l'Asie.



'Dans un environnement comparable, Air Liquide est confiant dans sa capacité à réaliser en 2018 une croissance du résultat net, calculée à change constant et hors éléments exceptionnels de 2017', déclare le PDG du groupe de gaze industriels, Benoît Potier.



