Air Liquide: les changes ont pénalisé le chiffre d'affaires trimestriel

Paris (awp/afp) - Le groupe français de gaz industriels Air Liquide a publié mercredi un chiffre d'affaires en baisse de 3,2% au premier trimestre, à 5 milliards d'euros, dans un contexte économique plus favorable, mais pénalisé par un effet de change défavorable lié à la baisse du dollar.

En données comparables (à périmètre et changes constants et hors impact de l'énergie), le chiffre d'affaires ressort en hausse de 6%, a indiqué le groupe dans un communiqué, précisant qu'il s'agissait du 6e trimestre consécutif de croissance en comparable.

Le PDG d'Air Liquide Benoît Potier, cité dans le communiqué, a salué une croissance "très solide" en données comparables.

L'activité "s'est accélérée (...) dans une conjoncture économique plus favorable" et le rythme des nouveaux projets est "plus soutenu", a-t-il indiqué.

Dans ce contexte, le groupe a confirmé son objectif annuel d'une hausse de son bénéfice net (à changes constants, et hors éléments exceptionnels).

L'effet de change négatif a pesé pour 8,2% dans les ventes, qui ont également pâti, dans une moindre mesure, d'effets négatifs de périmètre (-0,7%) et du prix de l'énergie (-0,3%).

Le chiffre d'affaires trimestriel est légèrement supérieur au consensus établi par Bloomberg.

Les ventes du pôle Gaz et Services, qui regroupe l'essentiel des activités du groupe, sont en hausse de 5% en comparable, à 4,8 milliards d'euros.

Toutes les activités ont tiré parti du meilleur environnement économique, a relevé M. Potier. Il a notamment mentionné la progression des activités de Grande Industrie, "portée par une demande plus forte en Europe" et par "des démarrages et montées en puissance" de nouvelles unités de production de gaz, comme un projet majeur lancé fin décembre en Afrique du Sud.

Toutes les zones géographiques sont en progression, en données comparables, avec en particulier l'Asie, portée par une croissance à deux chiffres en Chine, selon le PDG.

Air Liquide indique par ailleurs continuer à renforcer les synergies liées à l'acquisition en 2016 du groupe américain Airgas, qui totalisent 237 millions de dollars en cumulé à la fin du premier trimestre.

