AIRBUS : ATR remporte une commande pour 15 ATR 600 auprès de NAC

ATR annonce la signature de son premier contrat de l'année 2018, qui voit l'arrivée sur le marché américain des appareils de la série ATR -600, qui seront exploités par la compagnie américaine Silver Airways. Cette annonce fait suite à un accord conclu entre ATR (une co-entreprise entre Airbus et Leonardo) et le loueur d’avions régionaux Nordic Aviation Capital (NAC) pour l'achat de 15 ATR -600, dont 12 seront des ATR 42-600 et trois des ATR 72-600.Ces appareils, ainsi que cinq autres issus d'une commande antérieure entre ATR et NAC, seront loués à Silver Airways, qui deviendra le premier opérateur d'appareils de la série ATR -600 aux États-Unis.La livraison et l'entrée en service du premier ATR -600 aux couleurs de Silver Airways se dérouleront en mars. Les autres appareils devraient être livrés d'ici le premier trimestre 2020.Ces tout nouveaux ATR -600 remplaceront la flotte existante de Silver Airways, qui compte 21 turbopropulseurs Saab 340B.