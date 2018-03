Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Airbus annonce le lancement du service SpaceDataHighway au profit de quatre satellites Sentinel du programme Copernicus, destiné à améliorer l’imagerie spatiale. Le système a commencé à transmettre les images de la Terre acquises par le satellite d’observation Sentinel-2A.Les deux premières paires de satellites d'observation Sentinel 1A et 1B, et 2A et 2B, sont les premiers utilisateurs du service SpaceDataHighway. Ce service fait l'objet d'un accord passé entre l'Union européenne et l'Agence spatiale européenne (ESA), propriétaires du programme Copernicus, et Airbus, propriétaire et opérateur du système SpaceDataHighway.Basé sur une technologie laser de pointe, SpaceDataHighway est en quelque sorte la première "fibre optique de l'espace". Il s'agit d'un système constitué de satellites en orbite géostationnaire et d'un réseau de stations sol. Il permet de transmettre vers la Terre à un débit de 1,8 gigabit/s, jusqu'à 40 téraoctets par jour de données acquises par des satellites d'observation, des drones ou des avions.