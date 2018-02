AIRBUS : proposera la nomination de 3 nouveaux administrateurs

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Airbus proposera la nomination de trois nouveaux membres au sein de son Conseil d’administration, lors de l'Assemblée générale du 11 avril 2018. Ces administrateurs non exécutifs indépendants succéderont aux membres sortants. Ces nouveaux membres seront Victor Chu (60 ans), Président-Directeur général de la société First Eastern Investment Group basée à Hong Kong ; Jean-Pierre Clamadieu (59 ans), Directeur général et membre du Conseil d’administration du groupe Solvay et membre du Conseil d’administration du groupe Axa et, enfin, René Obermann (54 ans), Directeur général de Warburg Pincus.Dans son communiqué, Airbus précise que le renouvellement du mandat d'administrateur non exécutif d'Amparo Moraleda sera également soumis à l'approbation de l'Assemblée générale.