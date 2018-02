AIRBUS : sa solution Skywise retenue par Air Asia

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Airbus annonce qu’Air Asia Group aura recours à sa plateforme digitale Skywise pour l’ensemble de sa flotte existante et future d’A320 et d’A330. Cette solution permet d’améliorer la maintenance des appareils et leur performance opérationnelle via le recours au big data. La compagnie aérienne malaisienne dispose actuellement d’environ 230 appareils en service. Auparavant, elle a passé commande pour 470 avions Airbus, incluant 66 A330 neo et plus de 400 A320/A321neo qui restent encore à livrer.