AIRBUS : signe un accord de collaboration de long terme avec le Luxembourg

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Airbus et le Luxembourg se sont mis d’accord pour renforcer leur collaboration industrielle et développer des partenariats de recherche. En effet, le géant aéronautique a signé avec le gouvernement du Luxembourg un protocole d’accord (MoU) visant à accroître la coopération internationale à long terme dans les domaines de la cybersécurité, des technologies spatiales, des systèmes aériens sans pilote et des voilures tournantes.Ainsi, dans le domaine de la cybersécurité, du renseignement et de la formation, Airbus s'associera avec le Cybersecurity Competence Center (C3) du Luxembourg, un partenariat public-privé, en vue de fournir aux acteurs économiques des compétences en matière de renseignement et une expertise en matière de cybersécurité, ainsi que des installations de test et de formation. Airbus a également accepté d'étudier la possibilité d'un partenariat à long terme avec LuxTrust, autorité de certification public-privé et prestataire de services de confiance, qui émet et gère des identités numériques avec un niveau de sécurité et de conformité élevé. Airbus continuera par ailleurs à développer sa collaboration avec GIE Incert.Dans le secteur spatial, Airbus et le gouvernement du Luxembourg définiront des domaines de coopération pour la future économie spatiale.Dans le secteur des voilures tournantes, Airbus deviendra le partenaire privilégié des entreprises basées au Luxembourg et définira des orientations pour une nouvelle coopération élargie, qui concernera également les activités de recherche et de développement.Enfin, l'accord prévoit également la fourniture par Airbus de sessions de formation destinées aux entreprises basées au Luxembourg et susceptibles de devenir des fournisseurs potentiels.