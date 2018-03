Airbus : 10ème anniversaire du 1er vol de l'A380 à Heathrow

19/03/2018 | 13:41

Airbus et l'Aéroport de Heathrow fêtent le 10ème anniversaire des premiers vols de l'A380 au départ et à l'arrivée de cet aéroport. Tout a commencé le 18 mars 2008 avec l'arrivée du tout premier vol de l'A380 de Singapore Airlines, SQ308, en provenance de l'aéroport Changi de Singapour, qui a fait d'Heathrow l'un des premiers aéroports à accueillir l'A380.



A ce jour, plus de 200 millions de passagers ont apprécié leur expérience à bord de l'A380.



Heathrow est aujourd'hui l'aéroport le plus fréquenté par l'A380 en termes de nombre d'opérateurs A380, avec neuf compagnies aériennes assurant quelque 50 vols A380 quotidiens vers 13 destinations dans le monde.



Heathrow accueille 78 millions de passagers par an, dont 10 pour cent voyagent à bord d'un A380.



'Dix ans après son premier vol, cet appareil innovant nous a permis de réduire le bruit et d'assurer une plus grande efficience tout en répondant à la demande continue des passagers pour les vols longue distance. ' a déclaré Simon Eastburn, Director of Airline Business Development à Heathrow.



