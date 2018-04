Airbus: 45 commandes nettes d'avions depuis le début de l'année, 121 livraisons

PARIS (awp/afp) - Airbus a enregistré 45 commandes nettes d'avions depuis le début de l'année à fin mars, et livré 121 appareils, a annoncé l'avionneur européen vendredi.

Au cours du mois de mars, Airbus a livré 56 appareils, dont 45 de la famille moyen-courrier A320. Parmi ceux-ci, 14 étaient des A320neo, la version re-motorisée du mono-couloir, qui affiche une réduction de 15% de la consommation de carburant par rapport à la génération précédente.

Le reste des livraisons concerne les long-courriers et se compose de cinq A330 et cinq A350-900, et un A380, le vaisseau amiral du groupe basé à Toulouse.

Les commandes d'avions reçues en mars sont toutes pour la famille mono-couloir de l'avionneur: six A320neo pour un client non-identifié et deux A321ceo, le plus grand de la famille, au profit de la compagnie vietnamienne VietJetAir.

A fin mars, le carnet de commandes d'Airbus était de 7.189 avions, dont 6.083 moyen-courriers A320, le reste se répartissant entre les long-courriers de l'avionneur: 695 A350, 303 A330 et 108 A380.

