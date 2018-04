Airbus : Jefferies mise sur l'envol du cours

Un enthousiasme nuancé

Le cabinet d’analystes a annoncé mercredi changer sa recommandation de conserver à acheter pour le titre d’Airbus et relève son objectif de cours de 75€ à 110€, s’appuyant sur l’analyse de la valeur d’entreprise et les bonnes anticipations de flux de trésorerie disponible. Le groupe aéronautique vise en effet une trésorerie nette de 19 milliards d’euros en 2020 et l’analyste espère bien qu’une partie non négligeable retombera dans la poche des actionnaires.En moyenne, les estimations des analystes sont optimistes et se fixent sur un objectif de cours à 104,22€. 72% des bureaux d’études recommandent l’achat, au moment où le titre atteint 94€, en début d’après-midi.Jefferies met cependant en garde sur le résultat d’exploitation 2018, sensible à la situation géopolitique entre les Etats-Unis et la Chine ainsi qu’aux relations entre l’OTAN et la Russie. Si les tensions s’apaisent, le focus restera sur les perspectives attractives à l’horizon 2020. A l’inverse, une dégradation des relations mènerait à la baisse du trafic aérien, impactant l’économie dans son ensemble.Le résultat d’exploitation d’Airbus dépend également du programme de son avion de transport militaire A400M, dont les coûts ont déjà dépassé de 10 milliards d’euros les estimations de départ. Le broker américain ne sera entièrement rassuré que lorsque les polémiques autour de ce programme seront terminées. Quant à l’A350, les derniers indicateurs laissent penser que le plus dur est passé et que le gros porteur va progressivement améliorer sa rentabilité.