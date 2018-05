Airbus : L'actuel directeur financier partira également en 2019

PARIS, 14 mai (Reuters) - Airbus a annoncé lundi que son directeur financier Harald Wilhelm, âgé de 52 ans, quitterait le groupe aéronautique européen en 2019, en même temps que l'actuel président exécutif Tom Enders.

Engagé dans un vaste renouvellement de sa direction, Airbus avait dit mi-décembre que Tom Enders ne briguerait pas de troisième mandat après avril 2019.

Harald Wilhelm a passé 27 ans au sein de l'entreprise, souligne Airbus, dont les 10 dernières en tant que directeur financier de la division aéronautique civile et, en plus de cela, les six dernières en tant que directeur financier du groupe.

Denis Ranque, président du conseil d'administration d'Airbus, a précisé dans un communiqué que le groupe commençait dès à présent la quête d'un nouveau directeur financier, notant qu'une annonce serait faite "en temps voulu".

Il y a moins d'un mois, Airbus avait dit qu'il entendait nommer un nouveau président exécutif à la fin de l'année.

(Benoit Van Overstraeten pour le service français, édité par Jean-Michel Bélot)