Airbus : Primera Air a pris livraison de son 1er A321neo

16/04/2018 | 17:25

Primera Air a pris livraison de son premier Airbus A321neo à Hambourg. L'avion qui a été assemblé à Hambourg est le premier des trois A321neo loués à GECAS en 2018. Primera Air louera également cinq autres A321neos à d'autres bailleurs, dont deux A321LR, portant sa flotte à huit avions en 2018.



L'avion, alimenté par des moteurs CFM Leap-1A, dispose d'une configuration à deux classes avec 16 sièges premium et 182 sièges économiques. L'avion sera déployé au Royaume-Uni et en France sur des destinations transatlantiques vers l'Amérique du Nord.



Intégrant les derniers moteurs, les avancées aérodynamiques et les innovations de cabine, l'A321neo offre aujourd'hui une réduction de la consommation de carburant d'au moins 15% par siège et de 20% d'ici 2020.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.