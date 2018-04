Airbus : SAS Group commande 35 A320neo

10/04/2018 | 15:28

Airbus annonce la signature par SAS Group d'une commande ferme de 35 A320neo. SAS louera en outre 15 A320neo supplémentaires auprès de sociétés de leasing.



Ces nouveaux A320neo rejoindront la flotte Airbus actuelle de la compagnie qui comprend 56 avions (huit A340, huit A330 et 40 appareils de la famille A320). Le choix de la motorisation sera annoncé par la compagnie à une date ultérieure. SAS est client d'Airbus depuis 1980.



“ Cette commande de 50 Airbus A320neo nous donne accès à l'avion le plus performant du marché, nous permettant ainsi d'optimiser davantage notre efficacité opérationnelle tout en réduisant nos émissions ayant un impact sur le climat”, déclare Rickard Gustafson, Président et CEO de SAS.



“ Cet appareil affiche une consommation de carburant inégalée, des coûts d'exploitation réduits ainsi qu'une empreinte environnementale très basse. C'est le choix idéal pour SAS pour remplacer ses avions d'ancienne génération ”, a pour sa part indiqué Eric Schulz, Chief Commercial Officer, Airbus Commercial Aircraft.



Avec plus de 6000 commandes reçues de 99 clients, la famille A320neo a conquis près de 60 pour cent de part de marché.



