Airbus a livré plus de 700 avions en 2017, objectif atteint

Données financières (€) CA 2017 66 820 M EBIT 2017 4 060 M Résultat net 2017 2 829 M Trésorerie 2017 7 131 M Rendement 2017 1,77% PER 2017 22,83 PER 2018 19,06 VE / CA 2017 0,86x VE / CA 2018 0,77x Capitalisation 64 288 M Graphique AIRBUS SE Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique AIRBUS SE Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 26 Objectif de cours Moyen 93,2 € Ecart / Objectif Moyen 12% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Thomas Enders Chief Executive Officer & Executive Director Denis Ranque Non-Executive Chairman Fabrice Brégier COO & President-Airbus Commercial Aircraft Harald Wilhelm Chief Financial Officer Paul Eremenko Chief Technology Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) AIRBUS SE 0.00% 77 449 UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION 0.00% 101 874 LOCKHEED MARTIN CORPORATION 0.00% 92 056 GENERAL DYNAMICS 0.00% 60 747 RAYTHEON 0.00% 54 305 NORTHROP GRUMMAN CORPORATION 0.00% 53 426