Airbus : accord de coopération avec le Luxembourg

21/03/2018 | 17:22

Airbus annonce la signature avec le gouvernement du Luxembourg d'un protocole d'accord (MoU) visant à créer un accord-cadre permettant d'accroître la coopération internationale à long terme dans les domaines de la cybersécurité, des technologies spatiales, des systèmes aériens sans pilote et des voilures tournantes.



Cette signature a été faite à l'occasion d'une visite d'État en France de leurs Altesses royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg.



Dans le domaine de la cybersécurité, du renseignement et de la formation, Airbus s'associera avec le Cybersecurity Competence Center (C3) du Luxembourg.



Airbus a également accepté d'étudier la possibilité d'un partenariat à long terme avec LuxTrust.



Airbus continuera par ailleurs à développer sa collaboration avec GIE Incert. Dans le secteur spatial, Airbus et le gouvernement du Luxembourg définiront des domaines de coopération pour la future économie spatiale.



