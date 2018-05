Airbus : départ du directeur financier en 2019

14/05/2018 | 08:53

Airbus annonce que son directeur financier (CFO) Harald Wilhelm a décidé de quitter le constructeur aéronautique en 2019, en accord avec le conseil d'administration. le groupe va commencer la recherche de son successeur dont le nom sera dévoilé en temps voulus.



Harald Wilhelm travaille au sein d'Airbus et ses prédécesseurs depuis 27 ans dans diverses fonctions financières. Il a occupé le poste de CFO d'Airbus Commercial Aircraft ces dix dernières années et de CFO pour l'ensemble du groupe ces six dernières années.



