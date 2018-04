Airbus : des difficultés anticipées au 1er trimestre

27/04/2018 | 09:48

Les comptes trimestriels d'Airbus Group portent la trace des difficultés industrielles découlant de la pénurie de réacteurs et de l'augmentation des cadences de production. Mais ces tendances étaient anticipées et l'avionneur européen a confirmé ses prévisions.



'La performance du premier trimestre reflète le manque de disponibilité des moteurs pour l'A320neo et l'accélération en fin d'année des livraisons d'avions, comme nous l'avions indiqué lors de la publication des résultats annuels', commente le président exécutif, Tom Enders.



Au 1er trimestre (T1) de l'exercice 2018, le CA l'avionneur européen a reculé de 12% à 10,1 milliards d'euros, ce qui correspond notamment à 121 livraisons d'avions commerciaux (- 15 unités par rapport au T1 2017). Il s'agit en la matière du pire trimestre depuis 2011, selon un analyste. Mais le CA dépasse un peu les attentes, situées légèrement au-dessous de dix milliards.



Le résultat d'exploitation ajusté, négatif à hauteur de 19 millions d'euros au T1 2017, repasse dans le vert à hauteur de 14 millions, alors que le marché visait une perte du même ordre. Enfin, le résultat net recule de 31% à 283 millions d'euros.



Comptant sur la capacité des motoristes à respecter leurs engagements, Airbus maintient ses prévisions pour 2018 et escompte toujours la livraison d'environ 800 appareils sur l'année, ainsi que l'augmentation du résultat d'exploitation ajusté d'environ 20%. Les livraisons de moteurs pour l'A320neo sont mieux orientées et une hausse de la cadence de production de ce 'blockbuster' d'Airbus est à l'étude.



Après l'inscription de 45 commandes nettes d'avions commerciaux au T1, le carnet compte 7 189 entrées en date du 31 mars.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.