Airbus : important contrat pour MBDA au Royaume-Uni

27/03/2018 | 13:18

Le missilier européen MBDA fait part ce matin d'un contrat de 400 millions de livres sterling (environ 450 millions d'euros) remporté auprès de la Royal Air Force (RAF), l'armée de l'air britannique, et portant sur l'extension du programme Brimstone jusqu'en 2030.



Le Brimstone est un missile air-sol. L'objet de ce contrat est notamment de 'reconstituer le stock du Royaume-Uni'.



Ces missiles seront d'abord destinés aux chasseurs-bombardiers Typhoon de la RAF, mais ils devraient aussi, à plus longue échéance, être emportés par les drones Protector RPAS et les hélicoptères de combat Apache de l'armée de terre.



Rappelons que le capital de MBDA est détenu par Airbus (37,5%), le britannique BAE Systems (37,5% également) et l'italien Leonardo (25%).





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.