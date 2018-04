Airbus : lancement du satellite météorologique MetOp-C

17/04/2018 | 14:21

Airbus annonce la préparation du lancement du satellite météorologique MetOp-C. Le satellite météorologique MetOp-C s'apprête à rejoindre ses aînés afin d'améliorer encore la qualité des observations et des données servant aux prévisions météorologiques.



Construit par Airbus, MetOp-C est le dernier des trois satellites sur orbite polaire de première génération du programme EPS (EUMETSAT Polar System). Son lancement est prévu le 18 septembre 2018 à bord d'un lanceur Soyouz, depuis le centre spatial européen de Kourou, en Guyane française.



Le programme MetOp a permis d'améliorer la précision des prévisions météorologiques et de faire gagner une journée aux prévisions à court terme.



' Au vu du succès du programme MetOp et de la longévité exceptionnelle des satellites, nous sommes heureux que la préparation de MetOp-SG, la nouvelle génération de satellites météorologiques en orbite terrestre basse d'EUMETSAT et de l'ESA, nous ait été confiée ', a déclaré Mathilde Royer Germain, Directrice de l'entité Earth Observation, Navigation and Science d'Airbus.



