Airbus : nouvelle commande d'un A330-300 pour SAS

12/04/2018 | 11:05

La compagnie SAS a choisi l'A330-300 pour sa flotte long-courrier. Un nouvel A330-300 équipé des moteurs RR Trent 772B rejoindra le réseau de la compagnie scandinave au deuxième trimestre 2019.



SAS est client d'Airbus depuis 1980 avec une flotte d'Airbus actuellement de 57 appareils (huit A340, huit A330 et 41 A320).



' Cette commande supplémentaire de SAS pour l'A330 démontre l'économie d'exploitation et la polyvalence opérationnelle de cet avion ', a déclaré Eric Schulz, directeur commercial d'Airbus.



À ce jour, la famille A330 a enregistré plus de 1 700 commandes, ce qui en fait l'avion gros-porteur le plus vendu au monde dans sa catégorie.



Plus de 1 350 avions de la famille A330 évoluent actuellement avec plus de 110 opérateurs dans le monde.



