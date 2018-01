Airbus : premier vol de l'A321LR

31/01/2018 | 15:33

Le premier Airbus A321LR (Long Range), MSN7877, a accompli son premier vol, d'une durée de 2 heures et 36 minutes.



Cet avion, équipé de moteurs Leap-1A de CFM, s'apprête désormais à faire l'objet d'un programme d'essais en vol de près de 100 heures. Cela comprendra notamment des missions transatlantiques pour la Certification de Type de la part de l'EASA et de la FAA au deuxième trimestre 2018. Sa mise en service est prévue au quatrième trimestre 2018.



Klaus Roewe, Head of A320 Programme, a déclaré : “Grâce à sa performance exceptionnelle et à son efficience inégalée, l'A321LR permettra à nos clients d'assurer des vols sur des distances allant jusqu'à 4 000 nm, d'ouvrir de nouvelles lignes comme par exemple des lignes transatlantiques, et de conquérir de nouveaux marchés.”



L'A321neo affiche une réduction significative de la consommation de carburant, qui atteindra 20 pour cent d'ici 2020.



' Avec plus de 1900 commandes émanant de plus de 50 clients, l'A321neo a aujourd'hui conquis une solide part de marché s'élevant à 80 pour cent, ce qui en fait un appareil particulièrement adapté au segment de milieu de marché '.



