Airbus : présente la maquette du drone MALE à Berlin

26/04/2018 | 16:44

Airbus, Dassault Aviation et Leonardo sont partenaire pour la réalisation du premier programme de drone MALE 100% européen.



La première maquette grandeur nature du drone européen de moyenne altitude et longue endurance MALE RPAS a été dévoilée aujourd'hui lors d'une cérémonie organisée à l'occasion du Salon aéronautique ILA 2018 de Berlin, qui a ouvert ses portes sur l'aéroport Schönefeld.



' Cette présentation confirme l'engagement des quatre États européens et des partenaires industriels à développer conjointement une solution souveraine pour la défense et sécurité de l'Europe '.



' Même s'il reste encore beaucoup à faire, cette maquette grandeur nature est une première ébauche de ce que l'Europe est capable de réaliser dans un domaine de haute technologie lorsqu'elle unit ses moyens industriels et son savoir-faire ', a déclaré Dirk Hoke, CEO d'Airbus Defence and Space.



