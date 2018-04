Airbus réduit la production de l'A330, le chiffre d'affaires en baisse au T1

(Actualisation: déclarations du directeur financier, précisions sur l'A330, réaction en Bourse et commentaires d'analystes)

PARIS/LONDRES (Agefi-Dow Jones)--Le groupe européen d'aéronautique et de défense Airbus Group (AIR.FR) a annoncé vendredi réduire la production de son long courrier A330, après avoir vu son bénéfice net reculer de 31% au premier trimestre par rapport à la même période de 2017, perturbé par des problèmes de disponibilité de moteurs sur l'un de ses avions phares, l'A320 neo.

L'avionneur a indiqué dans un communiqué prévoir de réduire les livraisons de l'A330 à 50 unités par an environ en 2019, contre 67 livraisons en 2017. Le directeur financier du groupe, Harald Wilhelm, a indiqué lors d'une téléconférence qu'Airbus Group tablait sur 60 livraisons d'A330 pour 2018.

Le groupe aéronautique rencontre des difficultés commerciales sur ses long-courriers et a notamment enregistré l'annulation d'une commande de Hawaiian Airlines portant sur six A330 neo. Mais Harald Wilhelm a exprimé sa confiance dans les perspectives de l'A330neo, version remotorisée de l'A330, qui selon lui est bien positionné pour bénéficier d'une reprise de la demande. "Nous nous attendons à un nombre de remplacements significatifs de gros porteurs pour le début de la prochaine décennie", a-t-il affirmé.

Un premier trimestre avec "très peu de choses"

Au premier trimestre, le résultat net du géant de l'aéronautique a reculé de 31% sur un an, à 283 millions d'euros, et son résultat opérationnel ajusté s'est élevé à 14 millions d'euros, contre une perte de 19 millions d'euros au premier trimestre 2017. De son côté, le chiffre d'affaires a diminué de 12% sur un an, à 10,12 milliards d'euros.

Airbus a par ailleurs indiqué que son flux de trésorerie disponible consolidé avant fusions et acquisitions et financements-clients était ressorti à -3,84 milliards d'euros, contre -1,27 milliard d'euros au premier trimestre 2017. Le flux de trésorerie consolidé a lui atteint 3,66 milliards d'euros, contre -1,12 milliards d'euros au premier trimestre 2017.

Le consensus des analystes interrogés par FactSet tablait sur un résultat net de 187 millions d'euros, un résultat opérationnel ajusté de 16 millions d'euros et un chiffre d'affaires de 10,84 milliards d'euros.

"La performance du premier trimestre reflète le manque de disponibilité des moteurs pour l'A320neo et l'accélération en fin d'année des livraisons d'avions, comme nous l'avions indiqué lors de la publication des résultats annuels. Les résultats financiers le montrent clairement", a déclaré Tom Enders, président exécutif d'Airbus. "Cette situation est délicate pour tout le monde, mais la confiance exprimée par les motoristes et leur aptitude à honorer leurs engagements nous permettent de confirmer nos prévisions pour l'exercice complet. L'objectif de livrer environ 800 avions commerciaux augure tout de même d'un plan de charge particulièrement intense cette année", a-t-il ajouté.

Ces chiffres ont été tièdement accueillis par le marché. En fin de matinée, l'action Airbus cédait 0,05% à 95,45 euros.

"Ces résultats n'ont fait que confirmer ce à quoi on pouvait s'attendre, à savoir un profil de résultat très déséquilibré entre les trimestres, avec très peu de choses au premier trimestre", explique un analyste, qui par ailleurs n'était pas surpris de l'annonce de la réduction de production de l'A330. "Cela fait des années que cet avion est un échec commercial", juge-t-il.

Les analystes d'UBS remarquent que si le résultat opérationnel a légèrement dépassé les attentes du consensus, les résultats du groupe en termes de flux de trésorerie, ont en revanche été inférieurs au consensus.

Hausse de la production d'A320

La division d'aéronautique commerciale d'Airbus, qui représente plus des trois quarts de ses revenus, a réalisé un chiffre d'affaires de 7,22 milliards d'euros au premier trimestre, en baisse de 12% sur un an. Le groupe a enregistré 45 commandes nettes d'avions et 121 livraisons, contre 6 commandes nettes et 136 livraisons au premier trimestre 2017.

Le groupe a indiqué avoir pu reprendre les livraisons d'A320neo équipés de moteurs Pratt &Whitney après que ce dernier a modifié ses moteurs GTF, qui avaient connu des problèmes sur le moyeu arrière en début d'année. "De même, Airbus travaille étroitement avec l'autre motoriste de l'A320neo, CFM International, qui s'emploie à rattraper les retards de production auxquels il a été confronté", a ajouté l'avionneur. "Compte tenu de la forte demande de l'A320neo et de son important carnet de commandes, Airbus a lancé une étude de faisabilité auprès de la chaîne d'approvisionnement pour accélérer les cadences de production", a-t-il précisé.

Airbus est actuellement engagé dans une importante hausse de production pour la famille A320 alors que ses motoristes Pratt &Whitney et, dans une moindre mesure, CFM, la coentreprise de Safran et General Electric, ont rencontré des problèmes pour s'adapter à la demande de leur client.

Actuellement, cette production se situe à environ 55 appareils par mois. Harald Wilhelm a indiqué que l'avionneur menait des études de faisabilité pour porter la production au moins 70 unités par mois, potentiellement d'ici à 2021. A plus court terme, Harald Wilhelm estime que la production devrait atteindre 60 unités d'ici à la mi-2019. Le directeur financier d'Airbus a néanmoins indiqué que les fournisseurs du groupe s'étaient engagés dès 2015 sur une possible hausse de la cadence à 63 appareils par mois en 2019, ce qui laisse donc de la marge à l'avionneur.

La division militaire et spatiale du groupe a enregistré une baisse de 5% de son chiffre d'affaires sur les trois premiers mois de 2018, à 2,22 milliards d'euros, tandis que Airbus Helicopters a fait part d'un chiffre d'affaires de 961 millions d'euros, en recul de 18%.

Le groupe a confirmé ses objectifs pour 2018, à savoir des livraisons de 800 avions pour la division d'aéronautique civile, une hausse du résultat opérationnel (EBIT) ajusté d'environ 20%, une hausse de 100 millions d'euros de l'EBIT ajusté due à l'application de la norme comptable IFRS 15. Selon Airbus, cela revient à anticiper un EBIT ajusté de 5,2 milliards d'euros. L'avionneur prévoit aussi un flux de trésorerie disponible avant fusions et acquisitions stable par rapport à 2017 où il s'était élevé à 2,95 milliards d'euros.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; ed: VLV

(Robert Wall a contribué à cet article)

