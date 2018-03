Airbus : un nouveau système de survie pour l'ISS

19/03/2018 | 14:33

Airbus annonce la livraison du système de support de vie avancé ACLS (Advanced Closed Loop System), qui purifie l'air et produit de l'oxygène pour la Station Spatiale Internationale (ISS). Ce système génère également de l'eau, plus ou moins comme un produit dérivé de cette technologie.



Ce système est conçu par Airbus pour le compte de l'Agence Spatiale Européenne (ESA). L'ACLS sera utilisé comme démonstrateur technologie dans l'ISS à partir de l'été 2018.



' Le système extrait une partie du dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère de la cabine et, au moyen de l'hydrogène obtenu en séparant les molécules d'eau, le transforme en méthane et en eau selon le principe de la réaction Sabatier ' explique le groupe.



L'oxygène est ensuite produit par électrolyse à partir de l'eau ainsi obtenue. Ce processus permet d'augmenter l'efficacité globale du système et réduit les besoins en ravitaillement terrestre.



L'ACLS sera installé à bord du cargo spatial HTV-7 dans le centre spatial de Tanegashima, au Japon, avant d'entamer son voyage vers l'ISS prévu en août 2018.



