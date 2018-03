Airbus : va débuter l'assemblage du 1er A380 pour ANA

19/03/2018 | 08:57

Les sections du premier A380 de la compagnie japonaise All Nippon Airways (ANA) sont arrivées sur la ligne d'assemblage final d'Airbus à Toulouse via un convoi spécial, composé de six sous-ensembles: le nez, le fuselage central et le fuselage arrière, l'empennage, et les deux ailes. L'assemblage final du premier A380 devrait débuter le mois prochain.



La compagnie japonaise ANA a commandé trois A380 en 2016, devenant ainsi le premier client japonais pour l'A380. La première livraison est prévue au début de l'année 2019. L'A380 sera utilisé sur la ligne Tokyo-Honolulu.



Aujourd'hui, 222 A380 sont exploités par 13 compagnies aériennes sur 60 destinations et 240 aéroports peuvent accueillir l'A380 dans le monde entier.



