La valeur du jour à Paris - AIRBUS : le départ de son directeur financier mal accueilli

Airbus poursuit le remaniement en profondeur de ses postes de direction. Outre le départ déjà annoncé de son PDG Tom Enders pour le printemps 2019, l'avionneur a annoncé ce matin que Harald Wilhelm (52 ans), son directeur financier, quittera ses fonctions au même moment. Ce départ se trouve mal accueilli par les investisseurs, puisque le titre Airbus accuse un repli de 1,46% à 98 euros, le plus important du CAC 40."Après 18 ans années passées à occuper des fonctions financières au sein d'Airbus, l'année prochaine représente le bon moment pour moi pour aller de l'avant", a expliqué Harald Wilhelm."D'ici-là, je resterai engagé à la performance de la compagnie et je travaillerai avec le management afin d'assurer une transition en douceur avec le prochain directeur financier d'Airbus", a-t-il ajouté.UBS a été "déçu" par cette "annonce surprise", considérant que les investisseurs témoignaient beaucoup de respect à l'égard de l'équipe de management actuelle.Toutefois, le bureau d'études se trouve quelque peu rassuré par les récentes nominations au sein du conseil d'administration d'Airbus, avec notamment Victor Chu (PDG de First Eastern Investment Group), Rene Obermann ( ex-directeur général de Deutsche Telekom) et Jean-Pierre Clamadieu (directeur général de Solvay)."Nous considérons que l'ajout de cette diversité internationale au sein du Board d'Airbus et la nomination de nouveaux membres présentant un parcours financier devrait rassurer les investisseurs", a commenté l'analyste. UBS a ainsi maintenu sa recommandation Achat sur Airbus, assortie d'un objectif de cours de 107 euros.Pour l'heure, Airbus va se mettre en quête d'un nouveau directeur financier. "Une annonce sera faite en temps voulu", a indiqué Denis Ranque, le président du conseil d'administration d'Airbus.