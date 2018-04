Safran compte atteindre le haut de ses objectifs 2018

Données financières (€) CA 2018 67 281 M EBIT 2018 5 143 M Résultat net 2018 3 547 M Trésorerie 2018 12 270 M Rendement 2018 1,86% PER 2018 21,13 PER 2019 17,13 VE / CA 2018 0,92x VE / CA 2019 0,84x Capitalisation 74 481 M Graphique AIRBUS SE Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique AIRBUS SE Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 25 Objectif de cours Moyen 106 € Ecart / Objectif Moyen 10% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Thomas Enders Chief Executive Officer & Executive Director Denis Ranque Non-Executive Chairman Harald Wilhelm Chief Financial Officer Luc Hennekens Chief Information Officer Marc Fontaine Chief Technology Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) AIRBUS SE 16.52% 90 975 LOCKHEED MARTIN CORPORATION 11.70% 102 497 UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION -3.22% 98 779 GENERAL DYNAMICS 11.06% 67 354 RAYTHEON 21.44% 65 817 NORTHROP GRUMMAN CORPORATION 16.03% 62 102