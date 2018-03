Vietjet signe un protocole d'accord de 6,5 milliards de dollars avec Safran

La compagnie à bas coûts vietnamienne précise mardi dans un communiqué que le protocole d'accord avec le groupe français, d'un montant de 6,5 milliards de dollars, porte sur l'achat de moteurs et de services de maintenance, tandis que le contrat passé avec Gecas, pour 800 millions de dollars, porte sur l'achat et la location de six Airbus A321neo.

Vietjet, qui figure parmi les compagnies aériennes vietnamiennes les plus importantes, connaît une forte croissance. Elle a annoncé en janvier une hausse de 75,9% de son bénéfice imposable en 2017.

"Cet accord témoigne du partenariat stratégique entre Vietjet et Safran-CFM", déclare le directeur général adjoint Dinh Viet Phuong dans un communiqué.

Ces accords ont été signés lors de la visite en France du secrétaire général du Parti communiste vietnamien Nguyen Phu Trong.

Safra-CFM va notamment fournir 321 moteurs à Vietjet.

La compagnie aérienne gère une flotte de 56 Airbus et propose 385 vols quotidiens nationaux et internationaux. D'autres commandes auprès d'Airbus et de Boeing sont en cours.

Vietjet a signé ce mois-ci un protocole d'accord d'une valeur de 609 millions avec Investec Bank pour financer l'achat de cinq A321.

(Mai Nguyen; Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv SAFRAN 2.90% 84.4 -4.55% VIETJET AVIATION JOINT STOCK CO - -